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Трое пострадали в аварии с трактором в Ростовской области

11 июля 2019, 11:37
Фото: Телеграмм-канал «Че по Ростову?
Три человека получили травмы в столкновении трактора с автомобилем в Ростовской области, сообщили очевидцы в Telegram.

Авария произошла в четверг на трассе Миллерово — Вешенская. Водитель трактора выезжал на главную дорогу и не стал пропускать Hyundai Accent.

«Из-за нарушения правил дорожного движения трактор и легковушка столкнулись. Всем участникам автоаварии удалось выжить, но есть раненые», — сказано в сообщении.

По информации местных СМИ, травмы получили водитель легковушки и двое его пассажиров.

Ранее в Ростовской области столкнулись патрульный автомобиль и УАЗ, в аварии пострадали четверо сотрудников полиции. В момент ДТП в машине полицейских находился арестованный, ранения он не получил.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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