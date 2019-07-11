Трое пострадали в аварии с трактором в Ростовской области

Авария произошла в четверг на трассе Миллерово — Вешенская. Водитель трактора выезжал на главную дорогу и не стал пропускать Hyundai Accent.
«Из-за нарушения правил дорожного движения трактор и легковушка столкнулись. Всем участникам автоаварии удалось выжить, но есть раненые», — сказано в сообщении.
По информации местных СМИ, травмы получили водитель легковушки и двое его пассажиров.
Ранее в Ростовской области столкнулись патрульный автомобиль и УАЗ, в аварии пострадали четверо сотрудников полиции. В момент ДТП в машине полицейских находился арестованный, ранения он не получил.