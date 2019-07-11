Троллейбус протаранил три иномарки в Ростове, есть пострадавшие

Авария произошла в центре города в четверг в 07.40 мск. На проспекте Шолохова водитель троллейбуса не соблюдал дистанцию и столкнулся с машинами Kia, Toyota Rav-4 и Hyundai.
«Травмы получил 61-летний водитель Kia. На месте находятся сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.
Отмечается, что троллейбус курсировал по маршруту № 5.
Ранее в Ростовской области во вторник утром столкнулись патрульный автомобиль и «УАЗ», в аварии пострадали четверо сотрудников полиции.