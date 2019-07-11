В Ростовской области могут распространить «Платон» на региональные дороги

«Этот вопрос в целом сейчас рассматривается на федеральном уровне. Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов только высказался о данной инициативе. По его словам, система „Платон“ вводилась на федеральных дорогах, которые уже были приведены в нормативное состояние, то есть людям было понятно, за что платить эти деньги. А вот региональные дороги у нас находятся не в самом лучшем состоянии, и может возникнуть сильный социальный общественный резонанс. Люди не совсем будут понимать, за что они платят, если дороги в таком состоянии», — сообщили в пресс-службе.