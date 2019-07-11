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В Ростовской области могут распространить «Платон» на региональные дороги

11 июля 2019, 11:45
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ростовская область, так же, как и другие города России, рассматривает возможность распространения системы «Платон» на региональные дороги, сообщила RostovGazeta представитель пресс-службы Минтранспорта региона.

Напомним, что сейчас на федеральном уровне рассматривается идея о взимании платы с грузовиков за проезд не только по федеральным, но и по региональным дорогам. Происходит это по инициативе большинства регионов РФ.

«Этот вопрос в целом сейчас рассматривается на федеральном уровне. Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов только высказался о данной инициативе. По его словам, система „Платон“ вводилась на федеральных дорогах, которые уже были приведены в нормативное состояние, то есть людям было понятно, за что платить эти деньги. А вот региональные дороги у нас находятся не в самом лучшем состоянии, и может возникнуть сильный социальный общественный резонанс. Люди не совсем будут понимать, за что они платят, если дороги в таком состоянии», — сообщили в пресс-службе.

По данным Ассоциации «РАДОР», объединяющей территориальные органы управления автомобильными дорогами субъектов РФ, размер ежегодного ущерба, наносимого грузовиками со сверхнормативными нагрузками, в масштабах страны составляет более 2,6 триллионов рублей.

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