В Ростовской области могут распространить «Платон» на региональные дороги

Напомним, что сейчас на федеральном уровне рассматривается идея о взимании платы с грузовиков за проезд не только по федеральным, но и по региональным дорогам. Происходит это по инициативе большинства регионов РФ.
«Этот вопрос в целом сейчас рассматривается на федеральном уровне. Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов только высказался о данной инициативе. По его словам, система „Платон“ вводилась на федеральных дорогах, которые уже были приведены в нормативное состояние, то есть людям было понятно, за что платить эти деньги. А вот региональные дороги у нас находятся не в самом лучшем состоянии, и может возникнуть сильный социальный общественный резонанс. Люди не совсем будут понимать, за что они платят, если дороги в таком состоянии», — сообщили в пресс-службе.
По данным Ассоциации «РАДОР», объединяющей территориальные органы управления автомобильными дорогами субъектов РФ, размер ежегодного ущерба, наносимого грузовиками со сверхнормативными нагрузками, в масштабах страны составляет более 2,6 триллионов рублей.