Ванна для Путина и прогулка на цепи: список самых «креативных» идей ростовчан

В феврале житель Таганрога Юрий Заблоцкий заявил о намерении отправить президенту России Владимиру Путину свою ванну, которую, по его словам, не хочет менять местная мэрия. Мужчина рассказал, что проживает в муниципальной квартире и мыться в ванне невозможно, так как она криво стоит. Он разместил в Интернете снимки квартиры. Пользователи были удивлены тем, что ванна и туалет стоят в центре комнаты.