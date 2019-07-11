Ванна для Путина и прогулка на цепи: список самых «креативных» идей ростовчан

На цепи
В июле жители Ростова увидели на улице женщину, которая «выгуливала» мужчину на металлической цепочке. Пара шла по улице Пушкинской и вызвала удивление прохожих.
В комментариях начались искать причину такого необычного поступка. Некоторые шутили на тему следственного эксперимента, кто-то назвал это новым способом защиты от киднеппинга.
Другие высказали мнение, что, возможно, или мужчина болен, или нуждается в такой опеке.
Головой об стену
В Ростове в конце июня несколько человек устроили необычный флешмоб, во время которого бились головой об землю. На проспекте Михала Нагибина лежавшие на тротуаре люди привставали и ложились на асфальт.
Очевидцы рассказали, что в этом районе возле каждого подъезда стояли люди с табличками с надписью «У меня неидеальное тело». Они также бились головой об землю. Что именно за акция проходила в Ростове, остается загадкой.
Мост из лифчиков
Необычная акция прошла в Каменске-Шахтинском в мае, она получила название «Бюст-мост» и была направлена на привлечение внимания к проблеме рака груди. Местных жительниц просили сдать бюстгалтеры для получения информации о том, как пройти обследование.
Все лифчики связали между собой и сделали из них мост. Жители Ростовской области по-разному отнеслись к такому креативу.
Ванна для Путина
В феврале житель Таганрога Юрий Заблоцкий заявил о намерении отправить президенту России Владимиру Путину свою ванну, которую, по его словам, не хочет менять местная мэрия. Мужчина рассказал, что проживает в муниципальной квартире и мыться в ванне невозможно, так как она криво стоит. Он разместил в Интернете снимки квартиры. Пользователи были удивлены тем, что ванна и туалет стоят в центре комнаты.
По словам Заблоцкого, обращения в прокуратуру и администрацию ничего не дали. Он выразил намерение через службу доставки направить ванну в администрацию президента на имя Путина. Однако больше информации по этому поводу не появлялось.
Странная кража
В Ростове в начале июня местная жительница совершила необычную кражу, забрав себе с улицы урну для мусора. Работники магазина в переулке Молодогвардейский заметили пропажу урны и решили посмотреть записи с камер наблюдения. В ролике видно, что к контейнеру подбежала женщина, схватила его и унесла с собой
У большинства пользователей в комментариях появился один вопрос, зачем она это сделала.
Заплыв в ТЦ
Житель Ростова в январе текущего года зашел в торговый центр «Горизонт» и в туалете разделся до трусов. Он надел очки, ковбойскую шляпу, выбежал в торговый центр и с разбегу прыгнут в бассейн.
Покинув ТЦ, парень побежал в близлежащий подземный переход, где его ждали друзья с одеждой. Таким образом, ростовчанин поздравил горожан с Новым годом.