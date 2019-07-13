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Груженый зерном грузовик опрокинулся рядом с Ростовом

13 июля 2019, 19:45
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростовской области в субботу опрокинулся прицеп грузовика, в котором находилось зерно, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла на въезде в Ростов со стороны Шахт. Здесь перевернулся прицеп с зерном.

Автор публикации разместил фото, на котором показал последствия аварии. Зерно после опрокидывания рассыпалось по дороге и затруднило проезд.

Информации от официальных ведомств не поступало. Пользователи в комментариях предположили, что авария произошла из-за перегруза.

По некоторым данным, водитель грузовика получил перелом ноги. «Грузоперевозчики, нарушая закон, подвергают опасности жизни других участников дорожного движения! Уверен, что в этом происшествии виноват перегруз транспорта», — прозвучало в комментариях.

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