Груженый зерном грузовик опрокинулся рядом с Ростовом

Авария произошла на въезде в Ростов со стороны Шахт. Здесь перевернулся прицеп с зерном.
Автор публикации разместил фото, на котором показал последствия аварии. Зерно после опрокидывания рассыпалось по дороге и затруднило проезд.
Информации от официальных ведомств не поступало. Пользователи в комментариях предположили, что авария произошла из-за перегруза.
По некоторым данным, водитель грузовика получил перелом ноги. «Грузоперевозчики, нарушая закон, подвергают опасности жизни других участников дорожного движения! Уверен, что в этом происшествии виноват перегруз транспорта», — прозвучало в комментариях.