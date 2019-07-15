Дорогу за 200 млн руб отремонтируют в Ростовской области

Речь идет о дороге Гребцово — Каменный Брод — Октябрьский, длина которой составляет 10,5 километра. Работы проводятся в рамках государственной программы.
Рабочие разберут текущее покрытие, заменят водопропускные трубы и сделают новый асфальт. Кроме того, появятся новые дорожные знаки и разметка.
Отмечается, что работы начались в минувшем году. Стоимость ремонта составит 199,2 миллиона рублей.
Ранее появилась информация, что в Аксайском, Кагальницком, Константиновском районах, а также в Ростове-на-Дону планируется установить автоматизированные системы весового и габаритного контроля автомобилей