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Дорогу за 200 млн руб отремонтируют в Ростовской области

15 июля 2019, 07:40
Фото: donland.ru
В Родионово-Несветайском районе в текущем году завершится капитальный ремонт одной из дорог, сообщает правительство Ростовской области.

Речь идет о дороге Гребцово — Каменный Брод — Октябрьский, длина которой составляет 10,5 километра. Работы проводятся в рамках государственной программы.

Рабочие разберут текущее покрытие, заменят водопропускные трубы и сделают новый асфальт. Кроме того, появятся новые дорожные знаки и разметка.

Отмечается, что работы начались в минувшем году. Стоимость ремонта составит 199,2 миллиона рублей.

Ранее появилась информация, что в Аксайском, Кагальницком, Константиновском районах, а также в Ростове-на-Дону планируется установить автоматизированные системы весового и габаритного контроля автомобилей

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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