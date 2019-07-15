Хороводы и сбор мусора: под Ростовом прошел экопикник

В субботу в хуторе Веселом прошел экопикник. Участники разделились на 10 команд по 8 человек и собирали мусор в течение часа. Команды получали баллы за каждый мешок мусора, крупногабаритные экземпляры, дополнительные призы за презентацию необычных артефактов.
Добровольцы собирали кирпичи, которые оставляли отдыхающие, делая костры (кирпичи не подлежат вторпереработке), окурки, старые шины, бумажки и даже корпусы компьютеров. Победители получили Vip-приглашения в кинотеатр без привязки к дате, участники, занявшие второе место — стандартные приглашения в кинотеатр, третье — экокубы для выращивания растений.
«Огромное спасибо всем, кто принял такое активное участие. Сюда приехали и местные жители Недвиговского сельского поселения, и главы сельских поселений Мясниковского района, и министерство природных ресурсов, и „Чистый город“, и волонтеры из Ростова (мы привезли 60 человек). Хочу сказать активистам огромное спасибо за то, что помогают организовывать экопикники, это их заслуга», — отметила генеральный директор компании «Чистый город» Элла Кузьмина. По ее словам, мусор, который был собран, отвезут на площадку временного накопления в Ростов, где он будет безопасно захоронен.После работы участников ждал пикник: уха, плов, овощи и фрукты. Затем они могли поиграть в мяч, бадминтон, пострелять из лука. Представители «Хороводов света» организовали игры и хороводы.
«Очень интересное мероприятие. Особенно полезное для молодежи: они могут помочь природе и попробовать пищу, приготовленную на костре. Мы готовы участвовать еще, особенно ждем экопикников в черте города», — поделилась одна из участниц «Хороводов» Татьяна.