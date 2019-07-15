Хороводы и сбор мусора: под Ростовом прошел экопикник

«Огромное спасибо всем, кто принял такое активное участие. Сюда приехали и местные жители Недвиговского сельского поселения, и главы сельских поселений Мясниковского района, и министерство природных ресурсов, и „Чистый город“, и волонтеры из Ростова (мы привезли 60 человек). Хочу сказать активистам огромное спасибо за то, что помогают организовывать экопикники, это их заслуга», — отметила генеральный директор компании «Чистый город» Элла Кузьмина. По ее словам, мусор, который был собран, отвезут на площадку временного накопления в Ростов, где он будет безопасно захоронен.После работы участников ждал пикник: уха, плов, овощи и фрукты. Затем они могли поиграть в мяч, бадминтон, пострелять из лука. Представители «Хороводов света» организовали игры и хороводы.