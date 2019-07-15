Незаконные захоронения людей обнаружили в Шахтах

Всего на территории города располагаются восемь кладбищ, в том числе Центральное и Артемовское, которые являются частично закрытыми. Они используются для родовых захоронений, а для оформления разрешений необходимо обращаться в департамент городского хозяйства.
«С 27 ноября зарегистрировали более 1,5 тысячи захоронений. Были выявлены факты погребения без получения разрешения, сейчас полицейские проводят проверку», — сказано в сообщении.
Отмечается, что нарушителей привлекают к административной ответственности. Максимальный штраф составляет 20 тысяч рублей.
Кроме того, в городе нет данные о количестве, и характеристиках существующих захоронений на кладбищах. Ранее в Ростове полиция начала розыск вандала, который разгромил 37 могил на кладбище.