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Незаконные захоронения людей обнаружили в Шахтах

15 июля 2019, 12:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Шахтах Ростовской области на местных кладбищах выявили незаконные захоронения, сообщили в городской администрации.

Всего на территории города располагаются восемь кладбищ, в том числе Центральное и Артемовское, которые являются частично закрытыми. Они используются для родовых захоронений, а для оформления разрешений необходимо обращаться в департамент городского хозяйства.

«С 27 ноября зарегистрировали более 1,5 тысячи захоронений. Были выявлены факты погребения без получения разрешения, сейчас полицейские проводят проверку», — сказано в сообщении.

Отмечается, что нарушителей привлекают к административной ответственности. Максимальный штраф составляет 20 тысяч рублей.

Кроме того, в городе нет данные о количестве, и характеристиках существующих захоронений на кладбищах. Ранее в Ростове полиция начала розыск вандала, который разгромил 37 могил на кладбище.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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