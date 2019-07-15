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Пенсионерку арестовали в Батайске за жестокое убийство супруга

15 июля 2019, 14:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Батайске заключили под стражу местную жительницу за убийство супруга, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось в субботу в домовладении супружеской пары. Подозреваемая поссорилась со своим мужем, схватила нож и ударила в грудь потерпевшего.

«От полученных травм 61-летний мужчина скончался, по факту убийства завели уголовное дело. Сейчас 60-летняя нападавшая находится в СИЗО», — сказано в сообщении.

Правоохранительными органами проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.

Ранее в Ростовской области осудили подростка за убийство молотком отчима. Он проведет в колонии 4,5 года.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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