Пенсионерку арестовали в Батайске за жестокое убийство супруга

Происшествие случилось в субботу в домовладении супружеской пары. Подозреваемая поссорилась со своим мужем, схватила нож и ударила в грудь потерпевшего.
«От полученных травм 61-летний мужчина скончался, по факту убийства завели уголовное дело. Сейчас 60-летняя нападавшая находится в СИЗО», — сказано в сообщении.
Правоохранительными органами проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.
Ранее в Ростовской области осудили подростка за убийство молотком отчима. Он проведет в колонии 4,5 года.