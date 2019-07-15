Предложения депутатов Ростовской области вошли в поправки федерального закона

Как прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, даже самая незначительная ошибка из-за жесткости закона грозит серьезными последствиями для депутата. При этом депутатами от сельских районов чаще всего выступают учителя, врачи и прочие работники социальной сферы, в связи с чем в Ростовской области предложили сделать механизм контроля содержательно обоснованным. Заполнение декларации довольно скрупулезная работа, а в сельской местности не всегда есть отделения банков.