Предложения депутатов Ростовской области вошли в поправки федерального закона

Законопроект внес секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Поправки предусматривают альтернативные меры ответственности депутатов органов местного самоуправления за нарушения при подаче деклараций.
С 2015 года при указанном нарушении депутатов лишают полномочий, такая мера является единственной и применяется к депутатам всех уровней.
Как прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, даже самая незначительная ошибка из-за жесткости закона грозит серьезными последствиями для депутата. При этом депутатами от сельских районов чаще всего выступают учителя, врачи и прочие работники социальной сферы, в связи с чем в Ростовской области предложили сделать механизм контроля содержательно обоснованным. Заполнение декларации довольно скрупулезная работа, а в сельской местности не всегда есть отделения банков.
Предложение внесли в законопроект, который Госдума приняла в окончательной редакции 10 июля. Согласно поправкам, депутаты в случае предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах могут получить предупреждение или быть отстраненными от должности без прекращения депутатских полномочий.
Напомним, против прекращения выплаты доплат детям-инвалидам России выступили депутаты Ростовской области.