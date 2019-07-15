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Предложения депутатов Ростовской области вошли в поправки федерального закона

15 июля 2019, 10:00
Фото: zsro.ru
Предложения депутатов Ростовской области от партии «Единая Россия» вошли в поправки федерального закона о местном самоуправлении, сообщила пресс-служба региональное Парламента.

Законопроект внес секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Поправки предусматривают альтернативные меры ответственности депутатов органов местного самоуправления за нарушения при подаче деклараций.

С 2015 года при указанном нарушении депутатов лишают полномочий, такая мера является единственной и применяется к депутатам всех уровней.

Как прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, даже самая незначительная ошибка из-за жесткости закона грозит серьезными последствиями для депутата. При этом депутатами от сельских районов чаще всего выступают учителя, врачи и прочие работники социальной сферы, в связи с чем в Ростовской области предложили сделать механизм контроля содержательно обоснованным. Заполнение декларации довольно скрупулезная работа, а в сельской местности не всегда есть отделения банков.

Предложение внесли в законопроект, который Госдума приняла в окончательной редакции 10 июля. Согласно поправкам, депутаты в случае предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах могут получить предупреждение или быть отстраненными от должности без прекращения депутатских полномочий.

Напомним, против прекращения выплаты доплат детям-инвалидам России выступили депутаты Ростовской области.

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