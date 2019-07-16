Энергетики заплатили 2,4 млн руб за незаконный демонтаж счетчиков в Новочеркасске

ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» владеет участком в Новочеркасске, на котором расположены счетчики потребления энергии ОАО «Энергопром — НЭЗ». Пользуясь своим доминирующим положением, компания отказалась согласовывать системы учета электроэнергии на ОАО «Энергопром — НЭЗ», кроме того, принуждала демонтировать установленные счетчики.
Отмечается, что компания выплатила штраф в полном размере.
Напомним, в Ростовской области в домах 150 тысяч человек установлены счетчики, которые нуждаются в поверке или замене. Из-за этого абоненты будут платить за свет, исходя из средних значений, что значительно дороже, чем по прибору учета.