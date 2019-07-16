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Энергетики заплатили 2,4 млн руб за незаконный демонтаж счетчиков в Новочеркасске

16 июля 2019, 09:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
Штраф более 2,4 миллиона рублей заплатило ПАО «ФСК ЕЭС» за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке услуг, сообщило УФАС по Ростовской области.

ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» владеет участком в Новочеркасске, на котором расположены счетчики потребления энергии ОАО «Энергопром — НЭЗ». Пользуясь своим доминирующим положением, компания отказалась согласовывать системы учета электроэнергии на ОАО «Энергопром — НЭЗ», кроме того, принуждала демонтировать установленные счетчики.

Отмечается, что компания выплатила штраф в полном размере.

Напомним, в Ростовской области в домах 150 тысяч человек установлены счетчики, которые нуждаются в поверке или замене. Из-за этого абоненты будут платить за свет, исходя из средних значений, что значительно дороже, чем по прибору учета.

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#Новости#Экономика
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