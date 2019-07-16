Крупная авария произошла под Ростовом, один человек погиб, один — пострадал

Авария произошла на Приазовский — Рожок в 06.00 мск. Водитель Hyundai Accent потерял контроль над управлением, вылетел с дороги и перевернулся.
«На месте происшествия погиб 21-летний водитель. Также травмы получил 16-летний пассажир, его доставили в больницу», — сказано в сообщении.
В данный момент полицейские проводят проверку, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Ростове водитель иномарки погиб, врезавшись в грузовик. Водитель Hyundai Accent не убедился в безопасности маневра и влетел в большегруз.