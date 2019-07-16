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Крупная авария произошла под Ростовом, один человек погиб, один — пострадал

16 июля 2019, 07:09
Фото: Медиахолдинг1Mi
Смертельная автоавария с перевернувшимся автомобилем произошла в Ростовской области, сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла на Приазовский — Рожок в 06.00 мск. Водитель Hyundai Accent потерял контроль над управлением, вылетел с дороги и перевернулся.

«На месте происшествия погиб 21-летний водитель. Также травмы получил 16-летний пассажир, его доставили в больницу», — сказано в сообщении.

В данный момент полицейские проводят проверку, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростове водитель иномарки погиб, врезавшись в грузовик. Водитель Hyundai Accent не убедился в безопасности маневра и влетел в большегруз.

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