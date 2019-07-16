На имущество тепличного комплекса «Ростовский» опять не нашли покупателей

На торги в очередной раз выставляли находящееся в залоге у «Внешэкономбанка» имущество предприятия: участок, блок зимних теплиц, производственный склад и другие объекты.
Начальная стоимость заявлялась в 1,9 миллиарда рублей, но покупателя не смогли найти ни в первый, ни в последующий раз. После стоимость снизили, но и это не помогло реализовать имущество.
В июле 2017 года ТК «Ростовский» признали несостоятельным (банкротом) и в его отношении открыли конкурсное производство. Основной деятельностью компании являлось выращивание огурцов, томатов и зелени в Неклиновском районе.