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На имущество тепличного комплекса «Ростовский» опять не нашли покупателей

16 июля 2019, 07:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
Из-за отсутствия заявок признали несостоявшимися торги по реализации имущества тепличного комбината «Ростовский», сообщается в документах на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На торги в очередной раз выставляли находящееся в залоге у «Внешэкономбанка» имущество предприятия: участок, блок зимних теплиц, производственный склад и другие объекты.

Начальная стоимость заявлялась в 1,9 миллиарда рублей, но покупателя не смогли найти ни в первый, ни в последующий раз. После стоимость снизили, но и это не помогло реализовать имущество.

В июле 2017 года ТК «Ростовский» признали несостоятельным (банкротом) и в его отношении открыли конкурсное производство. Основной деятельностью компании являлось выращивание огурцов, томатов и зелени в Неклиновском районе.

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