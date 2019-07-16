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Политологи высоко оценили шансы губернатора Ростовской области на переизбрание

16 июля 2019, 16:04
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев имеет большие шансы на переизбрание, считают эксперты фонда «Петербургская политика».

Эксперты оценили работу глав регионов в Южном федеральном округе по нескольким параметрам. Василий Голубев оказался на втором месте, показав отличные шансы на переизбрание.

Среди плюсов политологи выделили то, что губернатор имеет прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным.

Эксперты считают, что Голубев показывает качественное нишевое позиционирование и стандартный политический менеджмент. Кроме того, плюсом является то, что у губернатора отсутствуют конфликты на федеральном уровне.

По эти параметрам специалисты сделали вывод, что Голубев может быть переизбран и продолжит работу в текущей должности. Самые низкие шансы на переизбрание политологи дали главе Волгоградской области Андрею Бочарову.

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#Новости#Илья Ульянов#Политика
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