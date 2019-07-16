Политологи высоко оценили шансы губернатора Ростовской области на переизбрание

Эксперты оценили работу глав регионов в Южном федеральном округе по нескольким параметрам. Василий Голубев оказался на втором месте, показав отличные шансы на переизбрание.
Среди плюсов политологи выделили то, что губернатор имеет прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным.
Эксперты считают, что Голубев показывает качественное нишевое позиционирование и стандартный политический менеджмент. Кроме того, плюсом является то, что у губернатора отсутствуют конфликты на федеральном уровне.
По эти параметрам специалисты сделали вывод, что Голубев может быть переизбран и продолжит работу в текущей должности. Самые низкие шансы на переизбрание политологи дали главе Волгоградской области Андрею Бочарову.