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Бизнес Ростова призвали помочь оставшимся без крова в Иркутской области детям

17 июля 2019, 10:41
Фото: freepik / freepik.com
Предпринимателей Ростовской области призвали оказать адресную помощь оставшимся без крова детям в Иркутской области, сообщила региональная ТПП.

«В связи с трагедией, произошедшей в Иркутской области, повлекшей за собой человеческие жертвы и нанесение огромного материального ущерба школам и детским учреждениям, просим вас рассмотреть вопрос об оказании адресной материальной помощи детям, оставшимся без крова и средств существования», — сказано в сообщении.

Сбором средств занимается благотворительный фонд помощи беспризорным детям при Торгово-промышленной палате России.

От паводка в Иркутской области пострадали более 100 населенных пунктов, число подтопленных домов превысило 10 тысяч, в списках на получение материальной помощи значились более 37 тысяч человек. За время паводка погибли 25 человек, еще 10 человек считаются без вести пропавшими. Детей из пострадавших районов направили в детские лагеря в других российских регионах.

Напомним, в ряде районов Иркутской области из-за паводка ввели режим ЧС.

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