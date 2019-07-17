Бизнес Ростова призвали помочь оставшимся без крова в Иркутской области детям

От паводка в Иркутской области пострадали более 100 населенных пунктов, число подтопленных домов превысило 10 тысяч, в списках на получение материальной помощи значились более 37 тысяч человек. За время паводка погибли 25 человек, еще 10 человек считаются без вести пропавшими. Детей из пострадавших районов направили в детские лагеря в других российских регионах.