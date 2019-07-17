Огромные сроки и ликвидация: судьбы попавших в Ростов террористов

Один из случаев произошел в Ростовской области рядом с хутором Глинки в июле, когда силовики остановили автомобиль главаря террористической группы. Последний открыл огонь из автомата, однако из-за ответного огня взорвалась взрывчатка в транспорте. Нападавший погиб, после чего в Ростове были задержаны два его подельника, у которых обнаружили взрывчатку и боеприпасы.