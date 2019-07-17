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Огромные сроки и ликвидация: судьбы попавших в Ростов террористов

17 июля 2019, 05:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
У попавших в Ростовскую область террористов обычно два пути - длительные сроки в тюрьме или гибель, самые громкие произошедшие случаи в обзоре RostovGazeta.

Один из случаев произошел в Ростовской области рядом с хутором Глинки в июле, когда силовики остановили автомобиль главаря террористической группы. Последний открыл огонь из автомата, однако из-за ответного огня взорвалась взрывчатка в транспорте. Нападавший погиб, после чего в Ростове были задержаны два его подельника, у которых обнаружили взрывчатку и боеприпасы.

Фото: Пресс-служба ФСБ России по РО

Оказалось, что все трое являлись приверженцами запрещенной в России группировки ИГ. Они планировали совершить теракты и нападения на полицейских.

В июле суд приговорил к 19 годам колонии Алана Яндиева, причастного к терактам во Владикавказе, совершенным в 2005 и 2006 годах. Все началось в 2004 году, когда он вступил в банду, занимавшуюся совершением терактов и убийствами местных жителей в Северной Осетии.

С 2005 по 2006 года во Владикавказе Яндиев вместе с сообщниками взорвал несколько бомб в учебных заведениях. В результате три человека погибли и десятки получили ранения.

Фото: Медиахолдинг1Mi

В Ростове судят банду боевиков, часть из которых ликвидировали во время нападения на правоохранителей. В Астрахани боевики в апреле напали на сотрудников полиции, двое правоохранителей были убиты. Спустя двое суток бандиты начали перестрелку с сотрудниками Росгвардии, трое бойцов пострадали, четверо террористов были убиты.

Оставшихся в живых сейчас судят в Ростове, им грозят внушительные сроки.

В конце июня суд приговорил к 18 годам заключения мужчину, который воевал на стороне боевиков в Сирии. В 2014 году за границей его обучили пользоваться взрывчаткой и оружием, после чего приняли в террористическую группировку.

Несколько месяцев фигурант принимал участие в боевых действиях в Сирии. Его задержали в 2016 году в Харькове в рамках международного розыска. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Опять же в июне суд в Ростове приговорил к восьми годам жителя Махачкалы Шамиля Кадырова за содействие террористической деятельности. Он занимался перечислением денег в ИГ с карт матери и сестры, о чем они не знали. Всего фигурант перевел более 1,7 миллиона рублей, после чего завели уголовное дело.

Мужчина вину не признал, но она была доказана в суде. Он проведет в колонии восемь лет.

Этот же суд в Ростове приговорил к срокам о 12 до 17 лет колонии пятерых членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Они пропагандировали деятельность своей ячейки, вовлекая больше людей. Кроме того, осужденные хранили дома книги, брошюры и другие материалы своей террористической организации.

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