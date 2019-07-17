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Ростовчане осудили школьницу, устроившую фотосессию на мемориале в Змиевской балке

17 июля 2019, 08:19
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону раскритиковали поведение юной модели, забравшейся на мемориал в Змиевской балке, чтобы сделать фотографию, сообщение опубликовано в социальной сети.

По словам автора сообщения, девушка буквально «взгромоздилась на измученные плечи», и устроила «фотосессию с откровенными позами».

«Мало того, что одна залезла, вторая соучастница еще и фотографировала все это! Очень низкий поступок. Родителям, школьным учителям должно быть стыдно!» — написала возмущенная жительница южной столицы.

Некоторые подписчики популярного паблика не нашли ничего предосудительного в поведении школьницы. Однако большинство комментаторов поддержали автора.

«Змиевка — одна большая могила по сути. Нужно банально чтить память умерших. Скажите, вы бы стали устраивать фотосессии, сидя на могильной плите», — написал один из жителей города.

«Прикурить от вечного огня тоже ничего страшного? Кто-то из вас может в концлагерях сидел? Или у стенки голым перед расстрелом стоял? Вы что совсем стыд потеряли? Или у вас на кладбище родственников нет? Ну так пусть эта, станет на могилу ваших родственников. Посмотрим на вашу реакцию», — оставил комментарий еще один пользователь Сети.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года на мемориальном комплексе в Змиевской балке установят видеонаблюдение.

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