Ростовчане осудили школьницу, устроившую фотосессию на мемориале в Змиевской балке

«Прикурить от вечного огня тоже ничего страшного? Кто-то из вас может в концлагерях сидел? Или у стенки голым перед расстрелом стоял? Вы что совсем стыд потеряли? Или у вас на кладбище родственников нет? Ну так пусть эта, станет на могилу ваших родственников. Посмотрим на вашу реакцию», — оставил комментарий еще один пользователь Сети.