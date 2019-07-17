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Сбежавшие ростовские полицейские рассказали о военной технике на границе с Украиной

17 июля 2019, 10:54
Фото: pixabay.com
Двое бывших сотрудников полиции из Ростова-на-Дону Никита Моргунов и Семен Фищук, которые бежали на Украину, дали интервью, которое выложено на Youtube-канале директора института национальной политики Украины, юриста Юрия Шулипы.

Шулипа взял интервью у бывших сотрудников уголовного розыска полиции Ростовской области Никиты Моргунова и Семена Фищука. Они рассказали ему о конфликте Украины и России. По информации СМИ, полицейские находятся в бегах и попросили политического убежища в соседнем государстве.

Бывшего оперативника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОП № 5 в Ростове Дмитрия Карташева и его коллег Андрея Моргунова и Семена Фищука подозревают в избиении волонтера движения «Антидилер» Мартина Карапетяна. Следственный комитет России также возбудил уголовное дело о «крышевании» правоохранителями незаконной торговли наркотиками.

В видео бывшие стражи порядка говорят, что якобы видели колонну военной техники в Ростовской области на границе с Украиной.

«Мои собеседники задерживали и опрашивали в приграничных с Украиной районах Ростовской области „ополченцев“. Они сами видели передвижение колон российской военной техники, российских вооруженных сил», — пояснил Шулипа в описании к видео.

Ранее жители Ростовской области несколько раз заявляли о том, что видели танки и военные машины на границе с Украиной. Иностранные пользователи заявляли в соцсетях, что технику доставляли в Донбасс.

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту.

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