Сбежавшие ростовские полицейские рассказали о военной технике на границе с Украиной

Шулипа взял интервью у бывших сотрудников уголовного розыска полиции Ростовской области Никиты Моргунова и Семена Фищука. Они рассказали ему о конфликте Украины и России. По информации СМИ, полицейские находятся в бегах и попросили политического убежища в соседнем государстве.
Бывшего оперативника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОП № 5 в Ростове Дмитрия Карташева и его коллег Андрея Моргунова и Семена Фищука подозревают в избиении волонтера движения «Антидилер» Мартина Карапетяна. Следственный комитет России также возбудил уголовное дело о «крышевании» правоохранителями незаконной торговли наркотиками.
В видео бывшие стражи порядка говорят, что якобы видели колонну военной техники в Ростовской области на границе с Украиной.
«Мои собеседники задерживали и опрашивали в приграничных с Украиной районах Ростовской области „ополченцев“. Они сами видели передвижение колон российской военной техники, российских вооруженных сил», — пояснил Шулипа в описании к видео.
Ранее жители Ростовской области несколько раз заявляли о том, что видели танки и военные машины на границе с Украиной. Иностранные пользователи заявляли в соцсетях, что технику доставляли в Донбасс.
Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту.