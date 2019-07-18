Двое пострадали в столкновении пяти машин в Ростовской области

Posted 18 июля 2019, 13:06
Published 18 июля 2019, 13:06
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Авария произошла в 11.35 мск на дороге М-4 «Дон» в районе Щепкино. Водитель фургона Ford Transit потерял контроль над управлением и влетел в Nissan. После этого транспортные средства столкнулись с Ford Mondeo, LADA Kalina и Renault Duster.
«Травмы получили два пассажира Ford шести и 57 лет. По факту аварии проводится проверка», — сказано в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Аксайском районе загорелся легковой автомобиль после столкновения с грузовиком. В аварии погиб один человек.