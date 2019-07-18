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Posted 18 июля 2019, 13:06

Published 18 июля 2019, 13:06

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Двое пострадали в столкновении пяти машин в Ростовской области

18 июля 2019, 13:06
В Ростовской области столкнулись грузовой фургон и четыре автомобиля, два человека получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД России.

Авария произошла в 11.35 мск на дороге М-4 «Дон» в районе Щепкино. Водитель фургона Ford Transit потерял контроль над управлением и влетел в Nissan. После этого транспортные средства столкнулись с Ford Mondeo, LADA Kalina и Renault Duster.

«Травмы получили два пассажира Ford шести и 57 лет. По факту аварии проводится проверка», — сказано в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Аксайском районе загорелся легковой автомобиль после столкновения с грузовиком. В аварии погиб один человек.

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