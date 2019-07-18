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Возродить ростовский футбольный клуб намерен Баста

18 июля 2019, 08:49
Фото: @bastaakanoggano
Рэпер Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, хочет помочь футбольному клубу СКА из Ростова-на-Дону, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, певец организовал проект по возрождению СКА. Он успел уже привлечь инвесторов для реализации своей задумки.

«Баста будет играть главную роль в управлении проектом. Есть вероятность, что в будущем команда захочет проводить свои игры на стадионе «Ростов-Арена», — сказано в сообщении.

Отмечается, что презентация проекта состоится в ближайшее время. Ранее артист заявлял, что СКА находится в плачевном состоянии.

До этого Баста назвал лицемерами фанатов футбольного клуба «Ростов». Это произошло во время скандала из-за его выступления на «Ростов-Арене»,

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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