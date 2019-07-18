Возродить ростовский футбольный клуб намерен Баста

По данным издания, певец организовал проект по возрождению СКА. Он успел уже привлечь инвесторов для реализации своей задумки.
«Баста будет играть главную роль в управлении проектом. Есть вероятность, что в будущем команда захочет проводить свои игры на стадионе «Ростов-Арена», — сказано в сообщении.
Отмечается, что презентация проекта состоится в ближайшее время. Ранее артист заявлял, что СКА находится в плачевном состоянии.
До этого Баста назвал лицемерами фанатов футбольного клуба «Ростов». Это произошло во время скандала из-за его выступления на «Ростов-Арене»,