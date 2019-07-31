Более 70 человек эвакуировали из-за загоревшейся шахты лифта в ростовской высотке

Пожар в 15-этажном здании начался в 04.00 мск, через пять минут возгоранию присвоили второй ранг. Потушить огонь удалось в 05.22.
Отмечается, что к тушению огня привлекли 46 человек, им понадобились 15 единиц техники. О пострадавших информации не поступало.
По данным местных СМИ, произошло возгорание в шахте лифта. Всего из здания вывели 72 жильцов.
Ранее в Новочеркасске за ночь в одном дворе выгорели три автомобиля. Пожар произошел в ночь на воскресенье на улице Севастопольской, где загорелись ВАЗ, Hyundai и Volkswagen.