rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 70 человек эвакуировали из-за загоревшейся шахты лифта в ростовской высотке

31 июля 2019, 06:37
Фото: УМЧС по РО
В Ростове-на-Дону в ночь на среду загорелся высотной дом, пожару присвоили повышенный ранг, сообщили в региональном УМЧС.

Пожар в 15-этажном здании начался в 04.00 мск, через пять минут возгоранию присвоили второй ранг. Потушить огонь удалось в 05.22.

Отмечается, что к тушению огня привлекли 46 человек, им понадобились 15 единиц техники. О пострадавших информации не поступало.

По данным местных СМИ, произошло возгорание в шахте лифта. Всего из здания вывели 72 жильцов.

Ранее в Новочеркасске за ночь в одном дворе выгорели три автомобиля. Пожар произошел в ночь на воскресенье на улице Севастопольской, где загорелись ВАЗ, Hyundai и Volkswagen.

Материалы по теме
Неделя Ростова: танки на границе, закон о выборах мэра, пожар в театреНекоторые области Казахстана накрыл дым от лесных пожаров в России В три раза увеличилась площадь пожара в Сибири за неделю
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00