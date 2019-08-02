Афиша от RostovGazeta: велоночь, бесплатное кино и международная выставка

Posted 2 августа 2019, 12:53
Published 2 августа 2019, 12:53
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Место № 1 — Амфитеатр киноцентра «Большой». Что — фильм «Зеленая книга». Когда — СБ, 18.00
Талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони «Болтун» — вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Что из этого выйдет, узнаете сами. Вход свободный.
Место № 2 — Площадь Советов. Что — «Велоночь». Когда — СБ, 22.30
Организаторы сообщают, что это мероприятие носит не состязательный характер. Оно призвано объединить людей и познакомить их друг с другом. Протяженность маршрута составит 45 километров, поэтому предлагаем вам хорошенько выспаться. Мероприятие может затянуться на всю ночь. Вход свободный.
Место № 3 — Частный театр «Человек в кубе». Что — концерт проекта Натальи Воробьевой. Когда — ПТ, 20.00
В программу войдут любимые композиции, такие как «Русский народный drum and Bass» и «Ирландские танцы», кавер версии любимых песен и рок-хитов. А во втором отделении вас ждут песни под укулеле, контрабас и кахон.
Место № 4 — Художественная галерея «Ростов». Что — выставка «Плотность пустоты». Когда — СБ, 19.00
Это совместный проект с Alchemy AR, который позволяет совместить дополненную реальность и произведения искусства. В экспозиции будет представлено более 100 работ 12 художников из России, Белоруссии, Франции и США. Работы ростовского художника Daniil Night (Даниил Басенко) при помощи дополненной реальности будут отображать его концепцию артнатурализма. Его цель — формирование эстетики будущего через сохранение природы и развитие культуры. Вход свободный.
Место № 5 — Парк имени Октябрьской революции. Что — фестиваль «Искусство в защиту природы». Когда — СБ, 17.00
В программе благотворительного фестиваля — выступления ансамбля индийского классического танца и ансамбля грузинского танца, шоу от аниматора-ходулиста. Детям, а может и взрослым, очень понравятся гонки на радиоуправляемых машинках. Также всех ждет розыгрыш билетов на аттракционы. Вход свободный.
Место № 6 — Клуб «Линия». Что — вечеринка JURAVLOVE. Когда — СБ, 21.00
В Ростове выступит резидент питерской «Танцплощадки» — Игорь Журавлев (Juravlove). Он и его товарищ — организаторы «Полиритма», диджеи всех хороших баров и дискотек северной столицы.
В Интернете можно найти его песни, чтобы начать танцевать уже сегодня.