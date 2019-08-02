Афиша от RostovGazeta: велоночь, бесплатное кино и международная выставка

Талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони «Болтун» — вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Что из этого выйдет, узнаете сами. Вход свободный.