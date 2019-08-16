В администрации Ростова рассказали о поборах в школах

Posted 16 августа 2019, 14:55
Published 16 августа 2019, 14:55
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
«По результатам мониторинга было установлено, что в 2018 году от граждан по вопросу, связанному со сбором денежных средствс родителей (законных представителей), поступило 78 обращений. А за первое полугодие 2019 года — 19 обращений», — сообщил сотрудник.
Он отметил, что по результатам финансовых проверок и обращений граждан расторгнуты трудовые договоры с руководителями четырех школ.
«Во всех общеобразовательных учреждениях города изданы приказы, которые запрещают незаконные сборы денежных средств с родителей (законных представителей). С приказами знакомы все сотрудники учреждений», — отметил представитель мэрии. По его данным, на официальных сайтах школ, информационных стендах указаны телефоны «горячих линий» по противодействию коррупции.
«При наличии нарушений действующего законодательствапо противодействию коррупции необходимо обращаться в правоохранительные органы», — заключил специалист. Он добавил, что незаконным является принуждение к выплате добровольных пожертвований.