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Posted 16 августа 2019, 14:55

Published 16 августа 2019, 14:55

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

В администрации Ростова рассказали о поборах в школах

16 августа 2019, 14:55
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Эксклюзив
Поборы в школах являются незаконными, однако в этом году уже поступило 19 обращений родителей на эту тему, сообщили корреспонденту RostovGazeta представитель пресс-службы администрации города.

«По результатам мониторинга было установлено, что в 2018 году от граждан по вопросу, связанному со сбором денежных средствс родителей (законных представителей), поступило 78 обращений. А за первое полугодие 2019 года — 19 обращений», — сообщил сотрудник.

Он отметил, что по результатам финансовых проверок и обращений граждан расторгнуты трудовые договоры с руководителями четырех школ.

«Во всех общеобразовательных учреждениях города изданы приказы, которые запрещают незаконные сборы денежных средств с родителей (законных представителей). С приказами знакомы все сотрудники​ учреждений», — отметил представитель мэрии. По его данным, на официальных сайтах школ, информационных стендах указаны телефоны «горячих линий» по противодействию коррупции.

«При наличии нарушений действующего законодательствапо противодействию коррупции необходимо обращаться в правоохранительные органы», — заключил специалист. Он добавил, что незаконным является принуждение к выплате добровольных пожертвований.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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