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Два уголовных дела завели на депутата на Кубани за контрабанду оружия

19 августа 2019, 13:11
Фото: yusut.sledcom.ru
Два уголовных дела за контрабанду оружия завели на депутата Апшеронского района Краснодарского края, сообщило Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

По версии следствия, депутат Совета Тверского сельского поселения в феврале и марте 2019 года неоднократно отправлял за рубеж продукцию военного назначения, а именно несколько корпусов магазинов ручного пулемета Калашникова.

Посылки депутат отправлял с почтового отделения в Краснодаре, при этом в почтовом листе указывал заведомо ложную информацию.

Отправленные депутатом посылки изъяли сотрудники таможни города Москвы. В настоящее время ведут следственные мероприятия.

Напомним, депутата из Таганрога лишили мандата из-за уголовного дела за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации.

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#Новости#Новости ЮФО#Происшествия
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