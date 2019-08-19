Два уголовных дела завели на депутата на Кубани за контрабанду оружия

По версии следствия, депутат Совета Тверского сельского поселения в феврале и марте 2019 года неоднократно отправлял за рубеж продукцию военного назначения, а именно несколько корпусов магазинов ручного пулемета Калашникова.
Посылки депутат отправлял с почтового отделения в Краснодаре, при этом в почтовом листе указывал заведомо ложную информацию.
Отправленные депутатом посылки изъяли сотрудники таможни города Москвы. В настоящее время ведут следственные мероприятия.
Напомним, депутата из Таганрога лишили мандата из-за уголовного дела за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации.