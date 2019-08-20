Глава Ростовской области вошел в состав Совета РФ по развитию местного самоуправления

Глава Ростовской области Василий Голубев принимал участие в работе Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления с 2017 года. В настоящее время он является единственным из региональных лидеров, включенных в состав Совета по развитию местного самоуправления, у кого срок полномочий истекает в 2020 году.