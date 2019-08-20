Глава Ростовской области вошел в состав Совета РФ по развитию местного самоуправления

Согласно документу, совет был сформирован из трех частей — федеральной, региональной и муниципальной. Глава Ростовской области был включен в региональную часть совета, в которую, помимо Василия Голубева, вошли главы Самарской и Ивановской областей, Республики Бурятия, руководители Заксобраний Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и парламента Чеченской Республики.
Всего в совещательный орган при президенте России вошли 27 руководителей муниципального уровня. Совет возглавил Владимир Путин.
Глава Ростовской области Василий Голубев принимал участие в работе Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления с 2017 года. В настоящее время он является единственным из региональных лидеров, включенных в состав Совета по развитию местного самоуправления, у кого срок полномочий истекает в 2020 году.
На сайте регионального правительства Ростовской области отмечается, что основными задачами совета являются подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений ее реализации. Кроме того, совет будет заниматься вопросами обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления.