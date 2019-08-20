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Инфляция в ЮФО снизилась из-за цен на коммунальные услуги

20 августа 2019, 05:43
Фото: pixabay.com
Годовая инфляция в Южном федеральном округе снизилась до 4,8% в июле с 4,9% в июне, говорится в сообщении Южного ГУ Банка России.

По данным регулятора, в июле 2019 года в регионах ЮФО отмечалась более низкая, чем в прошлом году, индексация коммунальных услуг, что в итоге сказалось на общем росте цен.

Так, цены более половины товаров и услуг потребительской корзины в годовом выражении выросли меньше, чем на 4%, или снизились. Продовольственная инфляция в ЮФО возросла до 6% с 5,9% в июне. Это обусловлено низкой урожайностью огурцов и помидоров из-за погодных условий. Из-за сокращения поголовья коров и предстоящего введения электронной ветеринарной сертификации продолжилось увеличение годовых темпов прироста цен на молоко и молочные продукты.

При этом цены на сахар в ЮФО снизились. Это объясняется ожиданием роста урожая сахарной свеклы в условиях высоких запасов.

По словам заместителя начальника Южного ГУ Банка России Александра Гостева, высокий урожай зерна в крупнейших регионах-производителях страны — Краснодарском крае и Ростовской области — будет сдерживать рост цен на корма, муку, хлеб, макароны и крупы.

«Годовая непродовольственная инфляция в ЮФО сохранилась на уровне предыдущего месяца и в июле составила 3,3%, что ниже общероссийского уровня (3,6%). Годовая инфляция услуг в округе в июле снизилась до 5% с 5,4% в июне. Это во многом обусловлено эффектом базы из-за более низкого размера июльской индексации коммунальных тарифов, чем в прошлом году», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области выросли цены на сливочное масло, хлеб и макароны.

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