Инфляция в ЮФО снизилась из-за цен на коммунальные услуги

Так, цены более половины товаров и услуг потребительской корзины в годовом выражении выросли меньше, чем на 4%, или снизились. Продовольственная инфляция в ЮФО возросла до 6% с 5,9% в июне. Это обусловлено низкой урожайностью огурцов и помидоров из-за погодных условий. Из-за сокращения поголовья коров и предстоящего введения электронной ветеринарной сертификации продолжилось увеличение годовых темпов прироста цен на молоко и молочные продукты.