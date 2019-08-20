Порядка 70% пассажиров в Ростове оплачивают проезд безналом

При этом на некоторых маршрутах данный показатель достигает 90%. В июле 2019 года Ростов-на-Дону по количеству транзакций по безналичной оплате проезда в общественном транспорте вышел на третье место в России. Первое и второе место заняли Московская и Нижегородская области.
Председатель профильной комиссии городской Думы Максим Колесников отметил, что работу городского Департамента транспорта в последнее время можно оценить как эффективную. «Мы долго ждали таких результатов, а сегодня они очевидны для всех. — Созданная безналичная система оплаты проезда на городском общественном транспорте работоспособна. Тем не менее ее необходимо развивать и совершенствовать», — подчеркнул Колесников.
Так, департаменту транспорта было поручено организовать совместно с АРПС работу по выдаче Социальных проездных карт льготным категориям граждан, а также рассмотреть возможность увеличения точек пополнения транспортных карт в жилых микрорайонах города.
Ранее сообщалось, что в Ростове планируют завершить проектирование сети скоростного трамвая в 2022 году.