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Порядка 70% пассажиров в Ростове оплачивают проезд безналом

20 августа 2019, 20:05
Фото: pixabay.com
В июле доля пассажиров, оплачивающих проезд картами, достигло 70%, говорится в сообщении на сайте городской администрации по итогам 38 заседания Ростовской-на-Дону городской Думы.

При этом на некоторых маршрутах данный показатель достигает 90%. В июле 2019 года Ростов-на-Дону по количеству транзакций по безналичной оплате проезда в общественном транспорте вышел на третье место в России. Первое и второе место заняли Московская и Нижегородская области.

Председатель профильной комиссии городской Думы Максим Колесников отметил, что работу городского Департамента транспорта в последнее время можно оценить как эффективную. «Мы долго ждали таких результатов, а сегодня они очевидны для всех. — Созданная безналичная система оплаты проезда на городском общественном транспорте работоспособна. Тем не менее ее необходимо развивать и совершенствовать», — подчеркнул Колесников.

Так, департаменту транспорта было поручено организовать совместно с АРПС работу по выдаче Социальных проездных карт льготным категориям граждан, а также рассмотреть возможность увеличения точек пополнения транспортных карт в жилых микрорайонах города.

Ранее сообщалось, что в Ростове планируют завершить проектирование сети скоростного трамвая в 2022 году.

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