Порядка 70% пассажиров в Ростове оплачивают проезд безналом

Председатель профильной комиссии городской Думы Максим Колесников отметил, что работу городского Департамента транспорта в последнее время можно оценить как эффективную. «Мы долго ждали таких результатов, а сегодня они очевидны для всех. — Созданная безналичная система оплаты проезда на городском общественном транспорте работоспособна. Тем не менее ее необходимо развивать и совершенствовать», — подчеркнул Колесников.