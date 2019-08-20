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Ростовская область попала в конец российского рейтинга по доступности бензина

20 августа 2019, 03:34
Фото: pixabay.com
Ростовская область заняла 58 место в списке субъектов РФ по показателю доступности бензина для жителей региона, говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

Аналитики разделили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на стоимость литра бензина по состоянию на конец июля этого года. Так, при средней стоимости литра бензина марки Аи-92 в 43,79 рубля среднестатистический житель Ростовской области может приобрести 628 литра бензина. При этом с начала года стоимость бензина увеличилась на 2,2%.

«В число лидеров рейтинга входят преимущественно территории Крайнего Севера. Возглавил список Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно купить более двух тысяч литров бензина в месяц. Второе место заняла Москва (почти 1,8 тысячи литров), третье — Ненецкий автономный округ (1,6 тысячи литров).

Меньше всего топлива (в три-четыре раза меньше, чем на Ямале) могут себе позволить жители республик Северного Кавказа. Это объясняется не только ценами на бензин, которые выше среднероссийских, но и низкими зарплатами.

На среднюю в Дагестане зарплату в месяц можно купить 514 литров топлива АИ-92, в Карачаево-Черкесии — 520 литров, в Кабардино-Балкарии — 525 литров», — говорится в исследовании.

Ранее корреспонденты RostovGazeta выясняли, вырастет ли стоимость газа в Ростовской области с повсеместным переводом машин на газ.

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#Новости#Экономика
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