Ростовская область попала в конец российского рейтинга по доступности бензина

Аналитики разделили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на стоимость литра бензина по состоянию на конец июля этого года. Так, при средней стоимости литра бензина марки Аи-92 в 43,79 рубля среднестатистический житель Ростовской области может приобрести 628 литра бензина. При этом с начала года стоимость бензина увеличилась на 2,2%.