Более 350 млн руб выделили в Ростовской области на новую коммунальную технику

Средства выделили в рамках государственной программы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области. В настоящее время проводят торги по приобретению необходимой коммунальной техники.
Отмечается, что закупка техники находится на особом контроле министерства ЖКХ и в конце года каждый район отчитается о проделанной работе.
Напомним, четверть предприятий ЖКХ Ростовской области рискуют войти в процедуру банкротства из-за задолженностей и неустойчивого финансового положения.