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Более 350 млн руб выделили в Ростовской области на новую коммунальную технику

21 августа 2019, 12:01
Фото: donland.ru
На закупку коммунальной техники в Ростовской области в 2019 году выделили 353,1 миллиона рублей, сообщило региональное правительство.

Средства выделили в рамках государственной программы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области. В настоящее время проводят торги по приобретению необходимой коммунальной техники.

Отмечается, что закупка техники находится на особом контроле министерства ЖКХ и в конце года каждый район отчитается о проделанной работе.

Напомним, четверть предприятий ЖКХ Ростовской области рискуют войти в процедуру банкротства из-за задолженностей и неустойчивого финансового положения.

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