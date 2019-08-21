Более 400 млн руб потратили на поддержку казаков с начала года в Ростовской области

Всего на 2019 год на указанные цели запланировали 914 миллионов рублей, деньги пойдут на реализацию четырех подпрогамм. Среди последних — создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы, развитие казачьей самодеятельности и системы казачьих образовательных учреждений, а также управление региональной программой по поддержке казачества.