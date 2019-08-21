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Более 400 млн руб потратили на поддержку казаков с начала года в Ростовской области

21 августа 2019, 10:50
Фото: vk.com/rostovnadonu
За январь–июль 2019 года в Ростовской области на поддержку казачества потратили 427,3 миллиона рублей, следует из отчета регионального правительства.

Всего на 2019 год на указанные цели запланировали 914 миллионов рублей, деньги пойдут на реализацию четырех подпрогамм. Среди последних — создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы, развитие казачьей самодеятельности и системы казачьих образовательных учреждений, а также управление региональной программой по поддержке казачества.

В рамках программы в первое полугодие провели весенние учебно-полевые сборы для 75 членов казачьих дружин, отремонтировали ряд кадетских казачьих корпусов, заключили договоры на поставку сухпайка и провели ряд других мероприятий.

Напомним, казаки пообещали не сдавать в субаренду бесплатную землю в Ростовской области.

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