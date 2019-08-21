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Мифы об услуге «Автоплатеж» развеял Сбербанк

21 августа 2019, 09:45
Фото: pixabay.com
Услуга «Автоплатеж» от ПАО Сбербанк с каждым годом становится все популярнее, но у населения остаются определенные опасения.

Казалось бы, что может быть проще — единожды подключить услугу и потом только проверять поступающий чек с информацией об операции. Тем не менее, у клиентов еще остаются вопросы, на которые ответила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Ирина Дольская.

Многие считают, что для подключения услуги необходим визит в офис. По словам Дольской, «Автоплатеж» можно подключить без посещения банка. Активировать услугу можно в онлайн-приложении, в банкомате или через платежный терминал.

Ошибочно и мнение, что нельзя внести изменения в запланированный платеж. В рамках услуги клиент в любой момент изменить сумму и дату платежа через онлайн-банк. Многие не знающие об этом люди отключают автоплатеж, если у них меняются параметры оплаты.

Не надо переживать, что деньги будут списывать без ведома владельца счета. Клиент всегда в курсе всех операций, оповещение о предстоящем платеже приходит за сутки до оплаты. Оповещения приходят в форме смс, если клиент проигнорировал сообщение, система проведет платеж, но всегда можно отменить оплату в ответном смс.

При этом на все проведенные платежи можно получить чек. Все чеки услуги «Автоплатеж» хранятся в течение трех лет, распечатать их можно в банкомате или через онлайн-банк.

Еще один стойкий миф, что «Автоплатеж» помогает экономить время, но не деньги. Это не так, комиссия по услуге равнозначна комиссии при оплате через онлайн-банк, от 0 до 1%. При проведении платежей через офис сумма комиссии возрастает до 3%.

«Автоплатеж» подходит и для оплаты коммунальных услуг. Система получает информацию от поставщиков услуг и предлагает оплатить ту сумму, которая указана в квитанции. На оплату ЖКХ приходится основная доля платежей через «Автоплатеж». Только с начала года количество пользователей услугой в Ростовской области выросло на 1,5% и достигло 300 тысяч человек.

При этом при помощи услуги можно оплачивать и счета других людей, даже если они живут в другом городе.

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