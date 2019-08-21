Мифы об услуге «Автоплатеж» развеял Сбербанк

«Автоплатеж» подходит и для оплаты коммунальных услуг. Система получает информацию от поставщиков услуг и предлагает оплатить ту сумму, которая указана в квитанции. На оплату ЖКХ приходится основная доля платежей через «Автоплатеж». Только с начала года количество пользователей услугой в Ростовской области выросло на 1,5% и достигло 300 тысяч человек.