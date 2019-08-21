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Почти 2 млрд руб составила недоимка по транспортному налогу в Ростовской области

21 августа 2019, 20:33
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев предложил передать муниципалитетам транспортный налог, сообщили в правительстве региона.

Теперь финансовые структуры займутся подготовкой необходимых для передачи бумаг. Эта информация прозвучала на заседании правительства области.

«В данный момент недоимка по налогу составляет два миллиарда рублей, в том числе 624 миллиона в Ростове. Также крупными должниками стали Шахты и Таганрог», — сказано в сообщении.

Кроме того, на встрече прозвучала информация, что сейчас на 59% дорожных объектах капремонт и ремонт завершены. Всего на реализацию национального проекта в области в 2019 году предусмотрено 6,4 миллиарда рублей.

Само заседание состоялось в среду.

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