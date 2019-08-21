Почти 2 млрд руб составила недоимка по транспортному налогу в Ростовской области

Теперь финансовые структуры займутся подготовкой необходимых для передачи бумаг. Эта информация прозвучала на заседании правительства области.
«В данный момент недоимка по налогу составляет два миллиарда рублей, в том числе 624 миллиона в Ростове. Также крупными должниками стали Шахты и Таганрог», — сказано в сообщении.
Кроме того, на встрече прозвучала информация, что сейчас на 59% дорожных объектах капремонт и ремонт завершены. Всего на реализацию национального проекта в области в 2019 году предусмотрено 6,4 миллиарда рублей.
Само заседание состоялось в среду.