В Ростовской области планируют увеличить производительность труда чиновников

Предложение губернатора сделать Ростовскую область пилотной площадкой ранее было рассмотрено в администрации президента РФ и одобрено первым заместителем руководителя Сергеем Кириенко. Готовность поделиться опытом внедрения эффективных систем управления выразил концерн «Росатом», который также внедрил в отрасли собственную разработку по системному повышению производительности труда.