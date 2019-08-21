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В Ростовской области планируют увеличить производительность труда чиновников

21 августа 2019, 14:21
Фото: pixabay.com
Ростовская область станет вторым регионом в России, где будет реализован пилотный проект «Эффективный регион», говорится в сообщении областного правительства.

Предложение губернатора сделать Ростовскую область пилотной площадкой ранее было рассмотрено в администрации президента РФ и одобрено первым заместителем руководителя Сергеем Кириенко. Готовность поделиться опытом внедрения эффективных систем управления выразил концерн «Росатом», который также внедрил в отрасли собственную разработку по системному повышению производительности труда.

По мнению главы региона Василия Голубева, начинать преобразования необходимо с областных органов власти. Реализация проекта позволит минимизировать бюрократические процессы.

«Мы сможем сократить сроки и повысить качество исполнения документов, усовершенствовать контрольную работу и эффективнее исполнять решения, принятые на федеральном и региональном уровне, — пояснил губернатор.

При этом на муниципальном уровне включиться в проект выразили желание власти Волгодонска.

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