В Ростовской области планируют увеличить производительность труда чиновников

Предложение губернатора сделать Ростовскую область пилотной площадкой ранее было рассмотрено в администрации президента РФ и одобрено первым заместителем руководителя Сергеем Кириенко. Готовность поделиться опытом внедрения эффективных систем управления выразил концерн «Росатом», который также внедрил в отрасли собственную разработку по системному повышению производительности труда.
По мнению главы региона Василия Голубева, начинать преобразования необходимо с областных органов власти. Реализация проекта позволит минимизировать бюрократические процессы.
«Мы сможем сократить сроки и повысить качество исполнения документов, усовершенствовать контрольную работу и эффективнее исполнять решения, принятые на федеральном и региональном уровне, — пояснил губернатор.
При этом на муниципальном уровне включиться в проект выразили желание власти Волгодонска.