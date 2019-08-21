Водитель в Ростове ездит с мертвым фазаном на бампере

«Птичку жалко. В бампере автомобиля на парковке „Мегамага“ торчит сбитый фазан», — сказано в подписи к фото. «Где зоозащитники? Это же преступление, а хозяин автомобиля даже помощь не оказал и в ветеринарку не отвез, вдруг откачали бы. Разъезжает как с трофеем в бампере», — написал один из пользователей в комментариях.