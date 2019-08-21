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Водитель в Ростове ездит с мертвым фазаном на бампере

21 августа 2019, 15:28
Фото: Это Ростов-на-Дону! - Новости / vk.com
В Ростове-на-Дону водитель легковушки сбил птицу и продолжил ездить с ней, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Автор публикации разместил фото, на котором показал припаркованный легковой автомобиль. Из его бампера торчали крылья фазана, которого он, по всей видимости, сбил.

«Птичку жалко. В бампере автомобиля на парковке „Мегамага“ торчит сбитый фазан», — сказано в подписи к фото. «Где зоозащитники? Это же преступление, а хозяин автомобиля даже помощь не оказал и в ветеринарку не отвез, вдруг откачали бы. Разъезжает как с трофеем в бампере», — написал один из пользователей в комментариях.

Другие написали, что водитель приготовит птицу себе на ужин.

Подобный инцидент ранее произошел в Таганроге, когда водитель сбил собаку и не стал вытаскивать ее труп из бампера. Он катался с ним по городу.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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