Водитель в Ростове ездит с мертвым фазаном на бампере

Автор публикации разместил фото, на котором показал припаркованный легковой автомобиль. Из его бампера торчали крылья фазана, которого он, по всей видимости, сбил.
«Птичку жалко. В бампере автомобиля на парковке „Мегамага“ торчит сбитый фазан», — сказано в подписи к фото. «Где зоозащитники? Это же преступление, а хозяин автомобиля даже помощь не оказал и в ветеринарку не отвез, вдруг откачали бы. Разъезжает как с трофеем в бампере», — написал один из пользователей в комментариях.
Другие написали, что водитель приготовит птицу себе на ужин.
Подобный инцидент ранее произошел в Таганроге, когда водитель сбил собаку и не стал вытаскивать ее труп из бампера. Он катался с ним по городу.