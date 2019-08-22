Фонд по завершению долгостроев создадут в Ростовской области

До конца 2019 года по поручению губернатора области Василия Голубева региональный Минстрой подготовит соответствующий документ. В настоящее время уже разрабатывают нормативный акт и создали рабочую группу из представителей надзорных органов, муниципалитетов и банковского сообщества.