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Ветеринары обеспокоены нашествием лисиц в Волгодонске

22 августа 2019, 06:47
Фото: pixabay.com
Свободно разгуливающие по Волгодонску лисы могут быть переносчиками бешенства и других заболеваний, сообщила региональная станция по борьбе с болезнями животных.

В городе часто видят этих диких животных, свободно разгуливающих по улицам. При этом горожане подкармливают зверей и считают местной достопримечательностью. Но специалисты обеспокоены такой ситуацией, ведь дикие плотоядные являются переносчиками бешенства.

Благодаря проведенным профилактическим мерам в регионе значительно сократилось число случаев бешенства, с начала 2019 года их зафиксировали всего три. Но, как отмечают ветеринары, это не может гарантировать, что все лисицы здоровы.

Жителей Волгодонска просят не гладить лисиц и не брать их на руки, заболеть бешенством можно, даже если на человека попадет слюна больного животного.

Напомним, в Ростовской области с целью регулирования численности популяции разрешили охоту на лисиц и шакалов.

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