Ветеринары обеспокоены нашествием лисиц в Волгодонске

В городе часто видят этих диких животных, свободно разгуливающих по улицам. При этом горожане подкармливают зверей и считают местной достопримечательностью. Но специалисты обеспокоены такой ситуацией, ведь дикие плотоядные являются переносчиками бешенства.
Благодаря проведенным профилактическим мерам в регионе значительно сократилось число случаев бешенства, с начала 2019 года их зафиксировали всего три. Но, как отмечают ветеринары, это не может гарантировать, что все лисицы здоровы.
Жителей Волгодонска просят не гладить лисиц и не брать их на руки, заболеть бешенством можно, даже если на человека попадет слюна больного животного.
Напомним, в Ростовской области с целью регулирования численности популяции разрешили охоту на лисиц и шакалов.