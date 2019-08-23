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Задержанного в Ростове боевика «Правого сектора» отпустили на свободу

23 августа 2019, 08:57
Фото: pixabay.com
Из-под стражи освободили Романа Терновского, который был задержан в Ростовской области за участие в запрещенной в России группировке «Правый сектор», сообщает издание «Капитал»

Терновского освободили после отбытия срока заключения, в данный момент он находится на Украине и направляется в Харьков. По данным издания, у мужчины отсутствуют деньги и документы.

Терновский был задержан два года назад по обвинению в участии в деятельности «Правого сектора». Его приговорили к двум годам и трем месяцам заключения.

Ранее чеченцу дали 2,5 года поселения в Ростове за оправдание нападения на храм. Мужчина оправдал в соцсетях действия земляков, которые убивали в мае прошлого года православных прихожан в храме Михаила Архангела в Грозном.

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