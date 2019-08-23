Задержанного в Ростове боевика «Правого сектора» отпустили на свободу

Терновского освободили после отбытия срока заключения, в данный момент он находится на Украине и направляется в Харьков. По данным издания, у мужчины отсутствуют деньги и документы.
Терновский был задержан два года назад по обвинению в участии в деятельности «Правого сектора». Его приговорили к двум годам и трем месяцам заключения.
Ранее чеченцу дали 2,5 года поселения в Ростове за оправдание нападения на храм. Мужчина оправдал в соцсетях действия земляков, которые убивали в мае прошлого года православных прихожан в храме Михаила Архангела в Грозном.