Дело завели после побега убийцы из колонии в Ростовской области

В воскресенье осужденный в Новочеркасске, оставшись без надзора, совершил побег. В 2005 году его приговорили к 17 годам колонии, он должен был выйти в 2022 году. Изначально фигурант отбывал наказание в колонии строгого режима, после чего его перевели в колонию-поселение.