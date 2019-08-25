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Дело завели после побега убийцы из колонии в Ростовской области

25 августа 2019, 17:41
Фото: Гросс Александр Александрович
В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за побега из колонии № 14 осужденного за убийство, сообщили в региональном УСКР.

В воскресенье осужденный в Новочеркасске, оставшись без надзора, совершил побег. В 2005 году его приговорили к 17 годам колонии, он должен был выйти в 2022 году. Изначально фигурант отбывал наказание в колонии строгого режима, после чего его перевели в колонию-поселение.

«Дело завели по факту халатности должностных лиц исправительной колонии, которые допустили побег. В данный момент проводятся следственные действия», — сказано в сообщении.

Известно, что мужчину зовут Александр Гросс, сейчас ему 44 года. На нем были надеты зеленая рубашка, светло-коричневые шорты и сланцы.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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