Дело завели после побега убийцы из колонии в Ростовской области

В воскресенье осужденный в Новочеркасске, оставшись без надзора, совершил побег. В 2005 году его приговорили к 17 годам колонии, он должен был выйти в 2022 году. Изначально фигурант отбывал наказание в колонии строгого режима, после чего его перевели в колонию-поселение.
«Дело завели по факту халатности должностных лиц исправительной колонии, которые допустили побег. В данный момент проводятся следственные действия», — сказано в сообщении.
Известно, что мужчину зовут Александр Гросс, сейчас ему 44 года. На нем были надеты зеленая рубашка, светло-коричневые шорты и сланцы.