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Пенсионерка под Ростовом заплатила цыганке 1,3 млн рублей за курс по снятию порчи

26 августа 2019, 11:14
Фото: pixabay.com
В Красном Сулине цыганка выманила у пенсионерки крупную сумму под видом снятия порчи, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Местная жительница в течение месяца платила незнакомке деньги за курс по снятию родовой порчи. Последняя успела получить более 1,3 миллиона рублей.

«Цыганка убедила 63-летнюю пенсионерку, что на ее роду лежит порча. Чтобы ее снять, необходимо якобы провести обряды и купить атрибуты — бусы из «драконьего стекла», — говорится в публикации.

Отмечается, что подозреваемая перестала выходить на связь, когда закончились деньги. По факту мошенничества завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 10 лет заключения.

Ранее в Ростове осудили банду, обманувшую банки более чем на два миллиарда рублей.

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