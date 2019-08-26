Пенсионерка под Ростовом заплатила цыганке 1,3 млн рублей за курс по снятию порчи

Местная жительница в течение месяца платила незнакомке деньги за курс по снятию родовой порчи. Последняя успела получить более 1,3 миллиона рублей.
«Цыганка убедила 63-летнюю пенсионерку, что на ее роду лежит порча. Чтобы ее снять, необходимо якобы провести обряды и купить атрибуты — бусы из «драконьего стекла», — говорится в публикации.
Отмечается, что подозреваемая перестала выходить на связь, когда закончились деньги. По факту мошенничества завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 10 лет заключения.