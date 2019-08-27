rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Фанаты пожаловались на слишком маленькую скидку на абонементы ФК «Ростов»

27 августа 2019, 07:13
Фото: www.fc-rostov.ru
Футбольные болельщики посчитали, что скидка в 20% на абонементы на матчи «Ростова» является слишком маленькой, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе команды.

Команда разместила объявление о 20% скидке на сезонные абонементы. Чемпионат России сейчас идет в самом разгаре и клуб сыграл уже несколько матчей.

«Уже прошло 23% чемпионата, а скидка только 20%», — написал один из подписчиков. Другой болельщик заявил, что удалось продать уже более 10,1 тысячи абонементов.

Последний матч ростовчане сыграли с «Рубином» и победили со счетом 2:1. Сейчас «Ростов» находится на третьем месте турнирной таблицы, набрав 14 очков. Первые два места занимают «Краснодар» и «Спартак».

Материалы по теме
Бюджет ФК «Ростов» составил более 2 млрд рублейКарпин рассказал, что хочет от игроков ФК «Ростов»Победа ФК «Ростов» над «Рубином» была омрачена отсутствием воды на стадионе
#Новости#Илья Ульянов#Спорт
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28