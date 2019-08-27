Фанаты пожаловались на слишком маленькую скидку на абонементы ФК «Ростов»

Команда разместила объявление о 20% скидке на сезонные абонементы. Чемпионат России сейчас идет в самом разгаре и клуб сыграл уже несколько матчей.
«Уже прошло 23% чемпионата, а скидка только 20%», — написал один из подписчиков. Другой болельщик заявил, что удалось продать уже более 10,1 тысячи абонементов.
Последний матч ростовчане сыграли с «Рубином» и победили со счетом 2:1. Сейчас «Ростов» находится на третьем месте турнирной таблицы, набрав 14 очков. Первые два места занимают «Краснодар» и «Спартак».