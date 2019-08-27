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В Ростовской области напечатали 500 тысяч бюллетеней для выборов 8 сентября

27 августа 2019, 10:52
Фото: Избирательная комиссия Ростовской области
В Ростовской области сегодня, 27 августа, завершилась передача избирательных бюллетеней территориальным избирательным комиссиям, говорится в сообщении ведомства.

Для проведения выборов на территории региона в Единый день голосования было изготовлено более 500 тысяч бюллетеней. Напомним, что 8 сентября 2019 года в Единый день голосования выборы депутатов городских дум пройдут в Азове, Батайске и Таганроге. Кроме того, в 14 городах и районах Ростовской области состоятся дополнительные выборы депутатов.

В общей сложности жителям региона предстоит определить 97 депутатских мандатов, в том числе, в Азове - 22, Батайске - 25, Таганроге - 25, Ростове-на-Дону – 4. В Новочеркасске, Донецке и Шахтах по 1 мандату. В городских и сельских поселениях – 18 мандатов. Всего на мандаты претендуют более 400 кандидатов.

Так, с 28 августа по 3 сентября избиратели смогут проголосовать досрочно в территориальных избирательных комиссиях. А с 4 по 7 сентября досрочное голосование будет проходить в участковых избирательных комиссиях.

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