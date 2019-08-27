В Ростовской области напечатали 500 тысяч бюллетеней для выборов 8 сентября

Для проведения выборов на территории региона в Единый день голосования было изготовлено более 500 тысяч бюллетеней. Напомним, что 8 сентября 2019 года в Единый день голосования выборы депутатов городских дум пройдут в Азове, Батайске и Таганроге. Кроме того, в 14 городах и районах Ростовской области состоятся дополнительные выборы депутатов.
В общей сложности жителям региона предстоит определить 97 депутатских мандатов, в том числе, в Азове - 22, Батайске - 25, Таганроге - 25, Ростове-на-Дону – 4. В Новочеркасске, Донецке и Шахтах по 1 мандату. В городских и сельских поселениях – 18 мандатов. Всего на мандаты претендуют более 400 кандидатов.
Так, с 28 августа по 3 сентября избиратели смогут проголосовать досрочно в территориальных избирательных комиссиях. А с 4 по 7 сентября досрочное голосование будет проходить в участковых избирательных комиссиях.