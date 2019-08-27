В Ростовской области напечатали 500 тысяч бюллетеней для выборов 8 сентября

Для проведения выборов на территории региона в Единый день голосования было изготовлено более 500 тысяч бюллетеней. Напомним, что 8 сентября 2019 года в Единый день голосования выборы депутатов городских дум пройдут в Азове, Батайске и Таганроге. Кроме того, в 14 городах и районах Ростовской области состоятся дополнительные выборы депутатов.