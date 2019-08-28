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Новые территории взяли под охрану в Ростове

28 августа 2019, 19:52
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону для трех объектов установили зоны охраны, рассказали в облправительстве.

Это решение озвучили в ходе заседания регионального правительства. Речь идет об объектах культурного наследия.

Зоны охраны были установлены для зданий Николаевской городской больницы, которая находится в центре города. Первоначально она имела название больницы Красного Креста, ее строительство началось в 1890 году.

Кроме того, будут охранять «Фонтан и каскад в западном партере Театральной площади», которые располагаются рядом со входом в парк. Последним объектом стало здание управления Владикавказской железной дороги, его возвели в начале 20 века.

Эта информация прозвучала от главы комитета по охране объектов культурного наследия региона Ивана Грунского.

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