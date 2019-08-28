ВЭБ предъявил к «Евродон-Юг» требования на 58 млн руб

В среду стало известно о поступлении заявления от госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» о включении требований в реестр требований кредиторов. В сообщении уточняется, что задолженность в размере 58,3 миллиона рублей возникла у компании по трем договорам поручительства.
ООО «Евродон-Юг» был признан банкротом в июле 2019 года по иску «ВЭБ.РФ», который был подан в конце 2018 года. Сумма исковых требований истца составляла 10,1 миллиарда рублей.
По информации СПАРК, основным видом деятельности ООО «Евродон-Юг» являлось разведение сельскохозяйственной птицы.
Ранее Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ООО «Торговый дом Утолина», ранее принадлежавшее экс-владельцу «Евродона» Вадиму Ванееву.