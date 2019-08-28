ВЭБ предъявил к «Евродон-Юг» требования на 58 млн руб

В среду стало известно о поступлении заявления от госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» о включении требований в реестр требований кредиторов. В сообщении уточняется, что задолженность в размере 58,3 миллиона рублей возникла у компании по трем договорам поручительства.