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ВЭБ предъявил к «Евродон-Юг» требования на 58 млн руб

28 августа 2019, 09:51
Фото: pixabay.com
Госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» предъявила требования к ООО «Евродог-Юг» требования на 58,3 миллиона рублей, говорится сообщении в Едином федеральном реестре сведений о банкротах.

В среду стало известно о поступлении заявления от госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» о включении требований в реестр требований кредиторов. В сообщении уточняется, что задолженность в размере 58,3 миллиона рублей возникла у компании по трем договорам поручительства.

ООО «Евродон-Юг» был признан банкротом в июле 2019 года по иску «ВЭБ.РФ», который был подан в конце 2018 года. Сумма исковых требований истца составляла 10,1 миллиарда рублей.

По информации СПАРК, основным видом деятельности ООО «Евродон-Юг» являлось разведение сельскохозяйственной птицы.

Ранее Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ООО «Торговый дом Утолина», ранее принадлежавшее экс-владельцу «Евродона» Вадиму Ванееву.

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