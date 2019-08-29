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Ребенок пострадал после столкновения автобуса с ларьком в Ростове

29 августа 2019, 09:35
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону в четверг автобус зацепил ларек, один человек пострадал, сообщили пассажиры в соцсети «ВКонтакте».

Водитель автобуса № 92 врезался в ларек, в результате чего у него разбилось стекло люка. Осколки упали на пассажиров, в результате ранения получил ребенок.

«Там находятся ларек и шиномонтаж рядом. Скорее всего, нужно было в шиномонтаж, но водитель зачем-то поехал туда с пассажирами», — написал очевидец.

Отмечается, что ребенка с мамой высадили рядом с поликлиникой. Автор публикации разместил фото, на котором показал лежащие в салоне стекла.

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