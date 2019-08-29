Ребенок пострадал после столкновения автобуса с ларьком в Ростове

Водитель автобуса № 92 врезался в ларек, в результате чего у него разбилось стекло люка. Осколки упали на пассажиров, в результате ранения получил ребенок.
«Там находятся ларек и шиномонтаж рядом. Скорее всего, нужно было в шиномонтаж, но водитель зачем-то поехал туда с пассажирами», — написал очевидец.
Отмечается, что ребенка с мамой высадили рядом с поликлиникой. Автор публикации разместил фото, на котором показал лежащие в салоне стекла.
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