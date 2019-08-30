Более 2 млн мальков осетра выпустят при строительстве Багаевского гидроузла

В пятницу в бассейн Азовского моря ниже Цимлянского гидроузла выпустили более 30 тысяч мальков осетра, еще свыше 2 миллионов мальков выпустят позже.
Строительство первой очереди гидроузла ведут по скорректированной программе: работы приостанавливали на период нереста и ската молоди рыбы, а также расчистки акватории от фрагментов судов и взрывоопасных предметов времен войны.
В настоящее время на объекте ведут подготовительные работы, которые планируют завершить до 25 декабря.
Напомним, власти Ростовской области не планируют переносить срок окончания строительства Багаевского гидроузла.