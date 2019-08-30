Более чем на 22% снизилось число ДТП в Ростовской области

При этом снизилось и количество погибших и раненых, 20,8% и 19,4% соответственно. Кроме того, уменьшилось число ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. За период с января по июль в Ростовской области количество погибших на 100 тысяч населения составило 5,3 человека при предельном количественном показателе 12,7.