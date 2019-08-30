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Более чем на 22% снизилось число ДТП в Ростовской области

30 августа 2019, 13:39
Фото: instagram.com/pro100krd
За январь-июль 2019 года количество ДТП в Ростовской области по сравнению с аналогичным периодом 2018-го снизилось на 22,6%, сообщило региональное правительство.

За указанный период в регионе зафиксировали 1,628 тысячи аварий, тогда как за 7 месяцев 2018 года произошло 2,103 тысячи ДТП.

При этом снизилось и количество погибших и раненых, 20,8% и 19,4% соответственно. Кроме того, уменьшилось число ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. За период с января по июль в Ростовской области количество погибших на 100 тысяч населения составило 5,3 человека при предельном количественном показателе 12,7.

Отмечается, что сократить аварийность на дорогах области помогла реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

Напомним, в Ростове-на-Дону пьяный автолюбитель совершил аварию и угнал эвакуатор вместе с водителем.

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