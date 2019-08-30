Сбежавшего из тюрьмы Новочеркасска убийцу объявили в федеральный розыск

Мужчина сбежал в субботу, сотрудники поселения заметили отсутствие осужденного около трех часов ночи. В 2005 году Гросса приговорили к 17 годам за убийство. Он должен был выйти на свободу в 2022 году.
Изначально он сидел в колонии строгого режима, но позже его перевели в колонию-поселение за примерное поведение. Однако за хранение запрещенных веществ осужденного должны были вновь в ближайшее время перевести в колонию строгого режима. Видимо, именно это и стало причиной бегства из поселения.
«Гросс объявлен в федеральный розыск», — рассказал источник.