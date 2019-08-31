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Опубликовано видео испытаний улучшенного вертолета Ми-35П

31 августа 2019, 12:42
Фото: Роствертол
Специалисты начали тестирование новой версии усовершенствованного транспортно-боевого вертолета Ми-35П, сообщает пресс-служба "Роствертола".

Испытания продлятся до конца текущего года. Сам вертолет задействовали в летной программе авиасалона МАКС-2019.

После модернизации боевая машина получила повышенные летно-технические характеристики. Во время улучшения у нее появились «техническое зрение», современный пилотажный комплекс и возможности автосопровождения целей. Ми-35П имеет улучшенную обзорно-прицельную систему с матричным длинноволновым тепловизором третьего поколения.

При помощи нового пилотажного комплекса удалось добиться улучшения устойчивости вертолета. «Роствертол» будет производить их для поставок в Азию и Африку.

«Мы показали вертолет потенциальным покупателям. Можно с уверенностью заявить, что он будет востребованным», — пишет издание со ссылкой на слова гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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