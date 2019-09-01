ГК «Ростов-Дон» с разгромным счетом обыграл «Уфу-Алису»

Для ростовчанок это была выездная игра в рамках первого тура Суперлиги Париматч 2019/20. Они победили со счетом 18:44.
В пятницу «Ростов-Дон» завоевал Суперкубок России, после чего прилетел в Уфу. В текущей игре первый мяч забили ростовчанки, но соперницы сразу же отыгрались.
«Ростов-Дон» вырвался вперед и начал уходить в отрыв. После 30 минут игры преимущество составляло 16 мячей — 9:25.
В результате ростовчанки победили и во всем матче. Теперь они поедут в Ижевск, где сыграют с «Университетом» в рамках чемпионата России.