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ГК «Ростов-Дон» с разгромным счетом обыграл «Уфу-Алису»

1 сентября 2019, 14:32
Фото: rostovhandball.ru
Гандбольному клубу «Ростов-Дон» в воскресенье удалось одержать победу над командой «Уфа-Алиса», сообщается на сайте ростовского клуба.

Для ростовчанок это была выездная игра в рамках первого тура Суперлиги Париматч 2019/20. Они победили со счетом 18:44.

В пятницу «Ростов-Дон» завоевал Суперкубок России, после чего прилетел в Уфу. В текущей игре первый мяч забили ростовчанки, но соперницы сразу же отыгрались.

«Ростов-Дон» вырвался вперед и начал уходить в отрыв. После 30 минут игры преимущество составляло 16 мячей — 9:25.

В результате ростовчанки победили и во всем матче. Теперь они поедут в Ижевск, где сыграют с «Университетом» в рамках чемпионата России.

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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