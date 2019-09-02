Рабочие «Тагмета» назвали себя заложниками производственных проблем завода

«Дело идет к тому, что многих уволят, а те, кто останутся, будут вынуждены работать на новых условиях, которые лучше не становятся. Директора из Москвы и зарубежья заботятся только о прибыли завода, забывая о том, что эту прибыль приносим мы», — написали рабочие.