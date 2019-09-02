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Рабочие «Тагмета» назвали себя заложниками производственных проблем завода

2 сентября 2019, 08:07
Фото: TMKgroup / flickr.com
Сотрудники ПАО «Тагмет» в Таганроге пожаловались на «вопиющее беззаконие» на некогда одном из лучших в России предприятий, сообщил «Блокнот».

В редакцию издания поступило письмо от сотрудников металлургического завода, в котором они просят защитить их права и свободы, гарантированные российской Конституцией. Не найдя защиты у профсоюза, рабочие завода решили привлечь внимание к проблеме через СМИ.

По словам рабочим, руководство завода полностью «открестилось» от своих сотрудников. Последним запретили уходить в отпуска и на больничные, брать отгулы по семейным обстоятельствам. Прямого запрета на бумаге, конечно, не существуют, но система поощрений руководителей среднего звена выстроена таким образом, что премии последних напрямую зависят от выхода на работу подчиненных.

Кроме того, по заводу ходят слухи, что после выборов на предприятии проведут большое сокращение сотрудников, количество которых и так уменьшается из года в год.

«Дело идет к тому, что многих уволят, а те, кто останутся, будут вынуждены работать на новых условиях, которые лучше не становятся. Директора из Москвы и зарубежья заботятся только о прибыли завода, забывая о том, что эту прибыль приносим мы», — написали рабочие.

Напомним, в 2018 году убыток «Тагмета» превысил 2,1 миллиарда рублей.

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